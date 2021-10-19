Барселона представила космический проект реконструкции Камп Ноу
12:05 - Читати українською
В каталонском гранде готовятся к началу масштабных ремонтных работ.
Барселона на своем Youtube-канале опубликовала видео с проектом реконструкции своей домашней арены Камп Ноу и прилегающей территории.
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По данным Mundo Deportivo, на эти амбициозные планы в каталонском клубе выделят около 1,5 млрд евро, из которых 60% составит работа именно на стадионе.
Если проект будет утвержден, то работы начнутся уже в следующем году и продлятся по плану до 2027-го.
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