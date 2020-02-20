toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Барселона представила Брейтвейта – новичок "сине-гранатовых" получил номер

20:34 46 Читати українською
Барселона представила Брейтвейта – новичок "сине-гранатовых" получил номер
Мартин Брейтвейт / ФК Барселона

Каталонский клуб провел презентацию своего нового форварда Мартина Брейтвейта, который перешел из Леганеса.

Игрока сборной Дании представили на Камп Ноу. Брейтвейт будет выступать за Барселону под 19 номером.

"Барселона – моя мечта, Месси – лучший", – Брейтуэйт дал традиционный комментарий новичка каталонцев

Напомним, что "сине-гранатовые" выложили за 28-летнего футболиста 18 млн евро и установили сумму отступных за датчанина в размере 300 млн евро. Брейтвейт подписал контракт до лета 2024 года.

Дебютировать за Барселону новичок команды может уже в субботу, 22 февраля – каталонцы будут принимать Эйбар.

Барселона та Брейтвейт: навіщо данець "блаугранас", його сильні сторони, конкуренти і чому цей перехід – гроші на вітер

blog_ava
Фонсека погрожує українцям Гента – матч Ліги Європи позначиться на майбутньому фахівця в Римі
10:40
636
Теги
Барселона Барселона Испания Мартин Брейтуэйт Мартин Брейтуэйт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
2
мин
Олимпиакос
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук