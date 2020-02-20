Барселона представила Брейтвейта – новичок "сине-гранатовых" получил номер

Каталонский клуб провел презентацию своего нового форварда Мартина Брейтвейта, который перешел из Леганеса.

Игрока сборной Дании представили на Камп Ноу. Брейтвейт будет выступать за Барселону под 19 номером.

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Напомним, что "сине-гранатовые" выложили за 28-летнего футболиста 18 млн евро и установили сумму отступных за датчанина в размере 300 млн евро. Брейтвейт подписал контракт до лета 2024 года.

Дебютировать за Барселону новичок команды может уже в субботу, 22 февраля – каталонцы будут принимать Эйбар.

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