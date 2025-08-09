Барселона направила в Ла Лигу медицинский отчет по операции на спине 33-летнего вратаря. Его должна рассмотреть комиссия из трех врачей, информирует Mundo Deportivo.

Обычно у каждого из них уходит от двух до четырех дней на то, чтобы изучить отчет и высказать свое мнение. Это мнение в подавляющем большинстве случаев является единодушным. Если так будет и в этом случае, то Ла Лига пришлет клубу заключение комиссии во вторник или среду.

Только в том случае, если кто-то из врачей не согласится с коллегами, им придется провести встречу для принятия окончательного решения. Это задержит оглашение решения, но такое развитие событий считается маловероятным.

Кроме того, самого вратаря могут вызвать на встречу с членами комиссии. Такая ситуация может возникнуть в случае "несоответствующих или неточных медицинских заключений или при необходимости дополнительных проверок".

После оглашения решения у Барселоны будет 20 календарных дней, чтобы запросить использование части зарплаты тер Штегена (от 50 до 80 процентов) для регистрации Жоана Гарсии.

