Нападающий Зальцбурга Карим Адейем серьезно интересует Барселону, которая уже готовит деньги для трансфера.

Уже на этой неделе "блаугранас" планируют выйти на австрийский коллектив, предложив ему 40 миллионов евро за 19-летнего форварда, являющегося фаворитом Хави, утверждает Sport1.de.

Самому Адейеми Барса готова дать контракт на пять лет и не рассматривает вариант аренды зимой, о чем сообщалось ранее. Но все равно есть проблема. Фаворитом на Карима считается Боруссия Дортмунд, предлагающая меньшую зарплату (5 млн евро за сезон) и сумму трансфера (35 млн).

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Заметим, 19-летний немец отлично проводит текущий сезон: 22 матча, 15 голов (3 из которых в Лиге чемпионов) и 2 ассиста во всех турнирах. За Зальцбург Карим Адейеми выступает с 2018-го.

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