Барселона предложит 40 миллионов за Адейеми – Боруссия Д создает проблему
Нападающий Зальцбурга Карим Адейем серьезно интересует Барселону, которая уже готовит деньги для трансфера.
Уже на этой неделе "блаугранас" планируют выйти на австрийский коллектив, предложив ему 40 миллионов евро за 19-летнего форварда, являющегося фаворитом Хави, утверждает Sport1.de.
Самому Адейеми Барса готова дать контракт на пять лет и не рассматривает вариант аренды зимой, о чем сообщалось ранее. Но все равно есть проблема. Фаворитом на Карима считается Боруссия Дортмунд, предлагающая меньшую зарплату (5 млн евро за сезон) и сумму трансфера (35 млн).
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Заметим, 19-летний немец отлично проводит текущий сезон: 22 матча, 15 голов (3 из которых в Лиге чемпионов) и 2 ассиста во всех турнирах. За Зальцбург Карим Адейеми выступает с 2018-го.
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