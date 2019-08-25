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Барселона предложила ПСЖ новую схему перехода Неймара – 2 аренды и огромная сумма

13:49 244 Читати українською
Барселона предложила ПСЖ новую схему перехода Неймара – 2 аренды и огромная сумма
Неймар / Фото REUTERS

Руководство Барселоны не покидает попыток вернуть нападающего ПСЖ Неймара на Камп Ноу.

Каталонцы подготовили для парижан очередное предложение о трансфере по двум формулам, сообщает Le Parisien.

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По информации издания, Барселона предложит 40 млн евро за аренду Неймара, а в обратном направлении в однолетнюю аренду отправится полузащитник Усман Дембеле. При этом у Барсы будет право выкупа бразильца за 170 млн. Однако отмечается, что Дембеле не хотел бы покидать каталонский клуб.

Второй вариант может быть более привлекательным для ПСЖ – 40 млн евро за аренду 27-летнего форварда и право обязательного выкупа за 170 млн.

При этом, по данным Mundo Deportivo, руководство Барселоны опасается, что французский клуб отклонит любое их предложение.

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