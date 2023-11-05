Ключевой защитник каталонской Барселоны Рональд Араухо близок к продлению контракта с "сине-гранатовыми". Об этом пишет испанское издание Sport.es.

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Нынешнее соглашение между каталонцами и уругвайским защитником рассчитано до лета 2026 года.

Араухо находится в структуре Барселоны с 2018 года, за первую команду играет с 2020 года. В сезоне 2023/24 на счету футболиста 9 матчей за каталонцев, в которых он забил один гол.

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