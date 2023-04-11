Барселона предложила Хави продлить контракт – тренер дал устный ответ
Руководство Барселоны намерено сохранить Хави главным тренером минимум до лета 2026 года.
Совет директоров Барселоны положительно оценивает проделанную главным тренером Хави работу. Как информирует Marca, сегодня наставник вместе со своим агентом провёл встречу с боссами клуба, на которой получил предложение продлить контракт до лета 2026 года.
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Сообщается, что тренер дал устное согласие.
Действующий контракт Хави рассчитан до лета 2024 года. 43-летний специалист уже выиграл в этом сезоне Суперкубок Испании и мчится к первому в своей тренерской карьере чемпионскому титулу. После 28 туров Ла Лиги "блаугранас" лидируют в турнирной таблице, опережая Реал на 13 очков.
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