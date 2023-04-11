Совет директоров Барселоны положительно оценивает проделанную главным тренером Хави работу. Как информирует Marca, сегодня наставник вместе со своим агентом провёл встречу с боссами клуба, на которой получил предложение продлить контракт до лета 2026 года.

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Сообщается, что тренер дал устное согласие.

Действующий контракт Хави рассчитан до лета 2024 года. 43-летний специалист уже выиграл в этом сезоне Суперкубок Испании и мчится к первому в своей тренерской карьере чемпионскому титулу. После 28 туров Ла Лиги "блаугранас" лидируют в турнирной таблице, опережая Реал на 13 очков.

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