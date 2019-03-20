toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Барселона предложила Аяксу 60 миллионов евро за Де Лигта

13:28 49 Читати українською
Барселона предложила Аяксу 60 миллионов евро за Де Лигта
Маттейс Де Лигт / фото из соцсетей

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

В данный момент Барселона является фаворитом в борьбе за трансфер защитника и уже начала переговоры с клубом о переходе, сообщает Sport.es.

Барселона должна пожертвовать тремя защитниками ради Де Лигта

По информации издания, каталонцы предложили Аяксу 60 миллионов евро и стороны оптимистично настроены относительно будущего соглашения. Сообщается, что 19-летнему Де Лигту будет предложен 5-летний контракт с различными бонусами.

Напомним, зимой Барселона уже оформила трансфер полузащитника Аякса Фрэнки де Йонга, который присоединится к каталонцам летом.

Аякс рискует потерять пол состава: кто разворовывает главную сенсацию Лиги чемпионов

Теги
Аякс Аякс Испания Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Барселоны Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Касильяс продлил контракт с Порту
    Португалія — 13:424 Касильяс продлил контракт с Порту
7
час
:
50
мин
Германия
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук