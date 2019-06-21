Барселона предлагает за Неймара 100 млн евро и Коутиньо, – СМИ

Барселона не оставляет попыток подписать бразильского форварда Неймара.

Барселона сделала парижанам предложение насчет трансфера Неймара. Барселона предложила ПСЖ 100 млн евро, а также права на полузащитника Филиппе Коутиньо, передает Sport.es.

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Отмечается, что клубы не контактируют непосредственно из-за плохих отношений. В этом им помогают агенты Пини Захави и Киа Джурабчиан. Переговоры продвигаются лучше, чем ожидалось.

Добавляется, что ПСЖ нравится вариант с переходом Коутиньо, а Барселона хочет вернуть Неймара. Каталонцы также предложили французам выбрать кого-то из пары Ракитич-Умтити, чтобы заплатить еще меньше, однако вариант с обменом на Коутиньо и еще 100 млн евро является наиболее вероятным.

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