Ганси Флик не рассчитывает на Фати и не видит его будущего в Барселоне. Впрочем, руководство “кулес” собирается продлить контракт с вингером, сообщает Diario Sport.

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Новое соглашение может быть рассчитано до 2030-го. Продление позволило бы распределить зарплату Фати на более длительный срок, снизив тем самым нагрузку на бюджет, чтобы обеспечить лучшее соблюдение финансового фэйр-плей перед летним трансферным окном.

Действующий контракт Фати с Барселоной истекает летом 2027 года. Согласно договору, Ансу получит 12 млн евро до вычета налогов в сезоне 2025/26 и 14 млн – в сезоне 2026/27. В случае продления зарплата вингера составит 5,2 млн евро брутто в год. Дополнительно Барселона предложит Фати определенные бонусы, чтобы убедить его продлить соглашение.

Отмечается, что аналогичную схему каталонский клуб использовал с Самюэлем Умтити в 2022 году, продлив его контракт до 2026-го. Чемпион мира в составе сборной Франции длительное время страдал от травм и в конце концов покинул Каталонию.

В текущем сезоне Ансу Фати провел восемь матчей за Барселону во всех турнирах. В последний раз он выходил на поле в Кубке Испании аж 4 января.

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