После успешной аренды в Астон Вилле, в частности яркого выступления в Лиге чемпионов, Маркусом Рашфордом снова начали интересоваться топ-клубы.

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Хотя Астон Вилла и планирует выкупить 27-летнего игрока в Манчестер Юнайтед после окончания сезона, на нападающего также охотится Барселона, которая готова предложить манкунианцам 40 миллионов евро, сообщает Fichajes.

Ганси Флик ищет усиление атаки на следующий сезон и обратил внимание на Рашфорда из-за его недорогой цены. Англичанин мог переехать в Барселону еще зимой, но каталонцам не удалось уладить свои финансовые трудности вовремя и трансфер сорвался. Если "блаугранас" справятся с проблемами летом, то смогут посоревноваться за подписание игрока с ПСЖ и Астон Виллой.

Добавим, что в текущем сезоне Маркус Рашфорд забил 10 мячей и отдал 9 ассистов в 40 матчах за Манчестер Юнайтед и Астон Виллу во всех турнирах.

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