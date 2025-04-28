Каталонцы радуются за Вест Хэм, который после 34-го тура гарантировал себе выживание. Причина проста – Барселона получит дополнительные 8,5 млн евро за центрбека Жана-Клера Тодибо, информирует Mundo Deportivo.

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В январе 2019-го "кулес" забрали воспитанника Тулузы за смешной один миллион евро. Тодибо провалился на поле (всего 325 сыгранных минут), но до сих пор приносит много пользы бюджету Барсы. Каталонцы зарабатывали на его арендах в Шальке (1,5 млн евро) и Бенфику (2 млн), а летом 2021-го окончательно продали Ницце за 8,5 млн.

Тогда "кулес" прописали себе еще 20% со следующей продажи. Прошлым летом уже Ницца отпустила Тодибо в Вест Хэм на правах аренды с пунктом выкупа за 42,5 млн евро. Он автоматически активировался, если лондонцы сохранят прописку в АПЛ. Именно так и произошло, поэтому Ницца ждет транша, из которого 8,5 млн отдаст Барселоне. Таким образом, каталонцы заработают на трансферах Тодибо уже 20,5 млн евро.

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