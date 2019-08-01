Барселона позволила Малкому игнорировать тренировки, чтобы завершить переход в Зенит

Похоже, в лагере Барселоны уже поставили крест на будущем Малкома в каталонском клубе.

Барселона опубликовала фото с очередной тренировки каталонцев перед новым сезоном.

Зенит согласовал трансфер Малкома – в России хавбек Барселоны будет получать огромную зарплату

Пресс-служба "блаугранас" заявила, что форвард Малком не участвовал в занятии, поскольку клуб позволил бразильцу завершить все вопросы относительно своего будущего.

Вероятнее всего, что 22-летний нападающий продолжит карьеру в чемпионате России, где в его услугах заинтересован Зенит. Питерцы готовы заплатить за Малкома 40 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.

В прошлом сезоне Ла Лиги нападающий провел 15 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Entrenamiento de los jugadores disponibles en el campo Tito Vilanova. Malcom no se entrena con permiso del club para resolver su futuro



También entrenan Iñaki Peña, M. Wague, Guillem, Monchu, Collado, Riqui Puig y C. Pérez del @FCBarcelonaB pic.twitter.com/NhaiArWZ4t — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1 серпня 2019 р.

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