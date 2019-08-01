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Барселона позволила Малкому игнорировать тренировки, чтобы завершить переход в Зенит

13:04 135 Читати українською
Барселона позволила Малкому игнорировать тренировки, чтобы завершить переход в Зенит
Малком / Фото ФК Барселона

Похоже, в лагере Барселоны уже поставили крест на будущем Малкома в каталонском клубе.

Барселона опубликовала фото с очередной тренировки каталонцев перед новым сезоном.

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Пресс-служба "блаугранас" заявила, что форвард Малком не участвовал в занятии, поскольку клуб позволил бразильцу завершить все вопросы относительно своего будущего.

Вероятнее всего, что 22-летний нападающий продолжит карьеру в чемпионате России, где в его услугах заинтересован Зенит. Питерцы готовы заплатить за Малкома 40 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.

В прошлом сезоне Ла Лиги нападающий провел 15 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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