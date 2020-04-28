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Барселона позволила Ювентусу вести переговоры с Артуром

10:18 59 Читати українською
Барселона позволила Ювентусу вести переговоры с Артуром
Лионель Месси и Артур / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселоны Артур уже следующий сезон может начать в Серии А.

Каталонцы не прочь заработать на трансфере Артура, поэтому дали "зеленый свет" Юве для переговоров с игроком, сообщает Mundo Deportivo.

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Издание утверждает, что опираясь на хорошие отношения между клубами, трансфер выглядит очень вероятным. Действующий контракт 23-летнего бразильца с "блаугранас" рассчитан до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне Примеры Артур провел 16 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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