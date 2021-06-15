Лионелю Месси удалось забить свой 57-й гол со штрафного, что является абсолютным рекордом среди футболистов, которые еще не объявляли о завершении карьеры.

Месси обошел Роналду в битве королей штрафных ударов

Барселона в честь такого достижения опубликовала видеонарезку с красивыми ударами аргентинца, где тоже есть его точный выстрел в ворота Динамо. Александр Шовковский не спас украинцев от пропущенного гола в рамках группового этапа ЛЧ в 2009-м, тогда каталонцы победили в Киеве (2:1).

Напомним, Месси сейчас вместе со сборной Аргентины соревнуется на Копа Америка-2021.

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