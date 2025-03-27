Женская ЛЧ, 1/4 финала. Ответный матч

Барселона – Вольфсбург – 6:1 (первый матч – 4:1)

Голы: Сальма Паральюэло, 10, 20, Бругтс, 41, Пина, 62, 77, Леон, 90+1 – Беренстейн, 72

Барселона переживает болезненное поражение от Реала в Эль Класико (1:3) – первое за последние 19 дерби. Всю свою злость футболистки каталонской команды выплеснули на Вольфсбург – и повторно его одолели.

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Героиней встречи стала Сальма Паральюэло - в течение первых 20 минут она оформила дубль: первый гол был забит в быстрой атаке после ошибки немецких футболисток на своей половине поля, второй – в позиционной.

На этом хозяева поля не остановились и продолжили атаковать – голами также отличились Бругтс, Пина и Леон. Как и в первом матче в Германии, сыграть "на ноль" Барселона не смогла – в составе "волчиц" свой гол забила Линет Беренстейн.

В полуфинале ЛЧ Барселона сыграет с победителем пары Манчестер Сити – Челси.

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