Барселона будет готова отпустить Фермина Лопеса в Челси за 90 миллионов евро. Как информирует Mundo Deportivo, каталонский клуб специально завысил цену, чтобы не отпускать своего игрока в Челси. Таким образом "блаугранас" хочет показать лондонцам, что Фермин не продается.

Ранее издание Diario Sport сообщало, что Челси сделал два предложения Барселоне по Лопесу: сначала "синие" предложили 58 млн евро, а затем повысили сумму до 65 млн евро. При этом Челси был готов выплатить эту сумму одним платежом.

Ранее наставник Челси Энцо Мареска лично заверил испанца, что тот станет ключевой фигурой в его команде.

