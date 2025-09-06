Перед международным перерывом Барселона потеряла Гави из-за травмы. Пока нет уверенности в том, что полузащитник сможет восстановиться к матчу против Валенсии и Ньюкасла в ЛЧ.

Кроме того, Алехандро Бальде травмировал подколенное сухожилие левой ноги и пропустит около четырех недель. Матчи сборных принесли новые проблемы для Ханси Флика. Полузащитник Френки де Йонг покинул расположение сборной Нидерландов. Как сообщает Marca, в ближайшее время хавбек пройдет медобследование, чтобы определить степень повреждения.

Также возникли проблемы у Ламина Ямаля. Нападающий испытывает дискомфорт, но издание предполагает, что повреждение может быть незначительным.

Добавим, Барселона сыграет против Валенсии в четвертом туре Ла Лиги. Матч запланирован на 14 сентября. Встреча с Ньюкаслом – 18 сентября.

