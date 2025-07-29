Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген успешно перенес хирургическое вмешательство в связи с рецидивом травмы спины.

Тер Штеген снова получил повреждение – он может пропустить несколько месяцев и не будет частью основного состава Барселоны

Как официально сообщила Барселона, операцию провела врач Амели Леглиз в спортивной клинике Bordeaux Merignac под наблюдением медицинской службы "блаугранас". Сейчас тер Штеген недоступен для участия в матчах. Срок его восстановления будет зависеть от дальнейшей динамики реабилитации – в клубе не называют конкретных дат возвращения.

Напомним, проблемы со спиной преследуют немца уже длительное время. В прошлом сезоне он также пропускал немало поединков из-за этого рецидива.

Отметим, что Барселона в это межсезонье подписала Жоана Гарсию из Эспаньола, а его дублером должен быть Войцех Щенсны, который подписал новое соглашение с командой до 2027 года.

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