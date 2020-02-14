"Барселона потеряла свое терпение": Кукурелья раскритиковал родной клуб за недоверие к молодежи

Защитник Хетафе Марк Кукурелья поделился мыслями относительно изменения приоритетов в селекции Барселоны, которая так и не дала ему шанса.

"Барселона – замечательный клуб, победы здесь всегда будут на первом месте. Но она потеряла свое терпение, которое было раньше.

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Игроки молодежной команды не получают тех шансов, которых заслуживают. Это плохое чувство, ведь когда я был в молодежном составе, то ожидал большего доверия. Но потребность в постоянных победах преобладает над способностью клуба потерпеть ради перспективы", – подчеркнул Кукурелья в интервью Diario Sport.

Напомним, молодой испанец до сих пор принадлежит Барселоне, но у Хетафе есть право полноценного выкупа за 6 млн евро.

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