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"Барселона потеряла свое терпение": Кукурелья раскритиковал родной клуб за недоверие к молодежи

11:28 36 Читати українською
"Барселона потеряла свое терпение": Кукурелья раскритиковал родной клуб за недоверие к молодежи
Марк Кукурелья / Getty Images

Защитник Хетафе Марк Кукурелья поделился мыслями относительно изменения приоритетов в селекции Барселоны, которая так и не дала ему шанса.

"Барселона – замечательный клуб, победы здесь всегда будут на первом месте. Но она потеряла свое терпение, которое было раньше.

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Игроки молодежной команды не получают тех шансов, которых заслуживают. Это плохое чувство, ведь когда я был в молодежном составе, то ожидал большего доверия. Но потребность в постоянных победах преобладает над способностью клуба потерпеть ради перспективы", – подчеркнул Кукурелья в интервью Diario Sport.

Напомним, молодой испанец до сих пор принадлежит Барселоне, но у Хетафе есть право полноценного выкупа за 6 млн евро.

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Теги
Барселона Барселона Хетафе Хетафе Испания Марк Кукурелья Марк Кукурелья
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