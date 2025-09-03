Алехандро Бальде травмировал подколенное сухожилие левой ноги и выбыл на 3-4 недели, информируют официальный сайт "блаугранас" і Marca. Он получил травму во время тренировки с теми немногими игроками Барселоны, которые не играли за свои национальные сборные.

Это означает, что игрок пропустит предстоящие матчи Барселоны против Валенсии и Хетафе в Ла Лиге, а также против Ньюкасла в Лиге чемпионов (18 сентября). Пока неизвестно, будет ли он в форме к игре против Овьедо (24 сентября).

Жерар Мартин почти наверняка займет место Бальде в этих матчах. В этом сезоне Алехандро успел сыграть в 3 матчах, но результативными действиями не отличался.

