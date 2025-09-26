Барселона страдает от травм ключевых игроков, которые рискуют пропустить матч против ПСЖ в Лиге чемпионов.

Барселона потеряла на длительное время Гави. Алехандро Бальде, Фермин Лопес продолжают восстановление. В матче против Овьедо замена понадобилась Рафинье.

Как сообщает Жерар Ромеро, Рафинья сможет сыграть только после международной паузы. Кроме того, на тренировке получил травму голкипер Жоан Гарсия. Испанец должен восстановиться только после матчей сборных. Таким образом, оба игрока пропустят игру с ПСЖ в Лиге чемпионов.

До международной паузы Барселона сыграет против Реал Сосьедада и Севильи в Ла Лиге. Матч с ПСЖ запланирован на 1 октября.

