Поражение "сине-гранатовых" от Айнтрахта и вылет из Лиги Европы стали не единственными неприятностями для Хави.

В поединке с Айнтрахтом (2:3) повреждение получил Педри, который на второй тайм уже не вышел. Медосмотр показал, что у испанца разрыв левой двуглавой мышцы бедра, информирует официальный Twitter клуба.

Срок восстановления 19-летнего хавбека Барса не указывает, но испанские СМИ единогласно утверждают, что сезон для Педри завершен. Игрок сборной Испании пропустит 6-8 недель, а последний матч "сине-гранатовых" запланирован на 22 мая.

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Молодой полузащитник стал одним из лидеров "сине-гранатовых", хотя и пропустил 3 месяца из-за травмы подколенного сухожилия. Педри в кампании 2021/22 сыграл 22 матча, забил 5 голов и отдал 1 ассист. А вот сезон 2020/21 стал для испанца очень насыщенным – он сыграл 73 поединка, что является рекордным показателем в Европе.

Барселона отстает от Реала на 12 очков, имея игру в запасе, а из кубковых турниров команда Хави уже вылетела. Каталонцам осталось сыграть 8 поединков. Ожидается, что "сине-гранатовые" не будут форсировать восстановление Педри, сосредоточившись на его восстановлении уже к началу предсезонной подготовки.

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