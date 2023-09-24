Каталонцы в тяжелой встрече вырвали победу у Сельты (3:2). Еще в первом тайме Хави пришлось использовать один слот замен, поскольку Френки де Йонг получил травму.

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Как информирует Diario Sport, нидерландец повредил лодыжку. В ближайшее время де Йонг пройдет обследование, чтобы определить тяжесть травмы, но все указывает на то, что полузащитник не сыграет до конца ноября. А это значит, что он может пропустить встречу против Шахтера в Лиге чемпионов, которая запланирована на 25 октября.

В сезоне 2023/24 Френки де Йонг сыграл во всех шести матчах за Барселону в Ла Лиге. В активе нидерландца один гол.

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