Защитник получил травму в столкновении с Рубеном Гарсией и покинул поле с помощью врачей на 67 минуте.

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Впрочем, Барселона может не сильно расстраиваться. На послематчевой пресс-конференции Рональд Куман раскрыл некоторые детали повреждения: "Я немного поговорил с врачами, и похоже, что это повреждение несерьезное. Впрочем, нам нужно дождаться завтрашних результатов обследования. Я не знаю, будет ли он доступен в среду, но надеюсь на это", – приводит слова наставника Goal.

Отметим, что у Барселоны настоящая кадровая катастрофа с центральными защитниками, поскольку, кроме Лангле, в лазарете находятся Пике, Араухо и Умтити. Единственным доступным центрбэком остается Мингеса.

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