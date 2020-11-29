Барселона потеряла Лангле из-за повреждения – каталонцы остались без центральных защитников, но есть позитив
Защитник Барселоны Клеман Лангле не смог доиграть до конца матч 12-го тура Ла Лиги против Осасуны.
Защитник получил травму в столкновении с Рубеном Гарсией и покинул поле с помощью врачей на 67 минуте.
Месси красиво попрощался с Марадоной – трогательный перфоманс в честь легенды после бомбезного гола
Впрочем, Барселона может не сильно расстраиваться. На послематчевой пресс-конференции Рональд Куман раскрыл некоторые детали повреждения: "Я немного поговорил с врачами, и похоже, что это повреждение несерьезное. Впрочем, нам нужно дождаться завтрашних результатов обследования. Я не знаю, будет ли он доступен в среду, но надеюсь на это", – приводит слова наставника Goal.
Отметим, что у Барселоны настоящая кадровая катастрофа с центральными защитниками, поскольку, кроме Лангле, в лазарете находятся Пике, Араухо и Умтити. Единственным доступным центрбэком остается Мингеса.