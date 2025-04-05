Барселона неожиданно осталась без важного защитника на встречу 30-го тура с Бетисом.

Пресс-служба "блаугранас" объявила, что защитник Иньиго Мартинес пропустит противостояние с "зелеными" в чемпионате Испании.

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У защитника небольшая фибриллярная травма ягодичной мышцы левой ноги. По информации Mundo Deportivo, Мартинес, если ничего не случится, должен восстановиться к игре в Лиге чемпионов с Боруссией Д, который состоится 9 апреля.

Напомним, Барселона, которая лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 66 очками, будет принимать Бетис в субботу, 5 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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