Барселона потеряла исторического рекордсмена Примеры из-за странного правила ФИФА – он забил 230 голов в 108 матчах

Юная сенсация Мальорки Лука Ромеро имел все шансы оказаться в легендарной академии Барселоны – Ла Масии.

Аргентинец в конце 2011 года был на просмотре в каталонском клубе, сообщает Marca.

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Тогда еще 7-летний Ромеро поразил тренеров Барселоны, и его хотели пригласить в Ла Масию. Помешало правило ФИФА, согласно которому юный футболист должен был проживать в Барселоне для того, чтобы присоединиться к системе "блаугранас". В конце концов, в 2015 году отец Луки подписал контракт с балеарским Монтуири, а сын оказался в академии наиболее именитого клуба региона, Мальорки. Результативность Ромеро-младшего на детско-юношеском уровне была просто сумасшедшей – 230 голов в 108 матчах.

Напомним, в поединке 31 тура Примеры против Реала аргентинец впервые вышел за основную команду Мальорки, став самым молодым дебютантом в истории чемпионата Испании –15 лет и 219 дней.

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