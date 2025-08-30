Барселона в своих соцсетях сообщила, что у Гави определенный дискомфорт с правым коленом. Полузащитник пропустит матч с Райо Вальекано, который запланирован на воскресенье, 31 августа.

"Кулес" не раскрыли сроки восстановления Гави. Стоит отметить, что 21-летний игрок имеет проблемы на том же колене, на котором он порвал крестообразные связки в сезоне 2023/24. Добавим, что испанец в кампании 2024/25 сыграл почти во всех матчах. Он пропустил лишь три игры Барселоны.

Напомним, Гави выступает за "блаугранас" с 2021 года. В общем хавбек сыграл в 155 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 18 ассистов.

