Гави перенес артроскопию для устранения повреждения медиального мениска, информирует официальный сайт каталонцев. Срок восстановления оценивается примерно в 4-5 месяцев. К сожалению, консервативное лечение, которое он проходил в последние недели, не дало ожидаемого результата.

"Божий план идеален": Ямаль отреагировал на результаты голосования "Золотого мяча" – он обратился к Дембеле

Ранее хавбек пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене. Таким образом, его возвращение на поле после травмы затянется. В последний раз он играл за Барселону 23 августа против Леванте (3:2).

Изначально предполагалось, что Гави пропустит от пяти до шести недель, плюс еще три недели с момента вынужденного перерыва, который случился 30 августа. Все прогнозы оказались неверными.

"Золотой мяч-2025": онлайн-трансляция церемонии награждения – как это было