"Араухо и Рафинья? Они не будут играть, их не будет с командой. У них был долгий перелет, и это не лучший способ восстановиться.

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Рональд не играл в последней игре, но после травмы хорошо, что он тренировался. Посмотрим, что будет в воскресенье. У нас хорошая команда, и то, что я видел на тренировках, было позитивным. Нам нужно бороться за три очка. Если мы выиграем, это будет хорошей реакцией.

Левандовски готов играть, мы решим накануне, выйдет ли он на поле. Он чувствует себя хорошо, и это хорошая ситуация для нас. Ферран тоже в форме", – цитирует Флика Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 60 очками. "Кулес" сыграют с Осасуной в четверг, 27 марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.