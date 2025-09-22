Барселона официально сообщила новые детали повреждений Гави и Фермина Лопеса.

Гави прошел интенсивные тесты на нагрузку после завершения лечения из-за травмы мениска правого колена. Для обеспечения наилучшего восстановления 21-летний игрок пройдет детальный артроскопический осмотр. После завершения процедуры будет опубликовано новое медицинское сообщение.

Таким образом возвращение Гави после травмы может затянуться. В последний раз он играл за Барселону 23 августа против Леванте (3:2).

А вот Фермин Лопес получил новое повреждение 21 сентября в игре против Хетафе (3:0). 22-летний полузащитник пропустит минимум 3 недели и точно не сыграет против ПСЖ в ЛЧ.

Напомним, что матч Барселона – ПСЖ в рамках второго тура Лиги чемпионов состоится 1 октября.

El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira se sometió ayer a intensas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha.



pic.twitter.com/oKLyeLwCee — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 22, 2025

El jugador presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. El tiempo de baja será de unas tres semanas. pic.twitter.com/wXluXXRlHJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 22, 2025

