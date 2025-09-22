Барселона потеряла двух лидеров из-за травм – они могут пропустить игру против ПСЖ в Лиге чемпионов
Полузащитники Барселоны Фермин Лопес и Гави находятся в лазарете команды.
Барселона официально сообщила новые детали повреждений Гави и Фермина Лопеса.
Гави прошел интенсивные тесты на нагрузку после завершения лечения из-за травмы мениска правого колена. Для обеспечения наилучшего восстановления 21-летний игрок пройдет детальный артроскопический осмотр. После завершения процедуры будет опубликовано новое медицинское сообщение.
Таким образом возвращение Гави после травмы может затянуться. В последний раз он играл за Барселону 23 августа против Леванте (3:2).
А вот Фермин Лопес получил новое повреждение 21 сентября в игре против Хетафе (3:0). 22-летний полузащитник пропустит минимум 3 недели и точно не сыграет против ПСЖ в ЛЧ.
Напомним, что матч Барселона – ПСЖ в рамках второго тура Лиги чемпионов состоится 1 октября.
