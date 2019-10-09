Барселона потеряла Дембеле на матч против Реала – француз получил дисквалификацию за оскорбление арбитра

Барселоне придется обходиться без своего форварда Усмана Дембеле в ближайших матчах Примеры, среди которых и Эль Классико против Реала.

Француз получил дисквалификацию на два ближайших тура, информирует официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

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Дембеле был удален с поля на 89-й минуте матча 8 тура против Севильи. 22-летний форвард активно выражал свое недовольство решением арбитра удалить защитника Барселоны Рональда Араухо. Дембеле сказал судье Антонио Мигелю Матеу Лаосу, что он очень плохо работает, повторив это несколько раз. Кроме того, игрок каталонцев активно жестикулировал вблизи рефери.

Таким образом, чемпион мира пропустит матч с Эйбаром и Эль Классико против мадридского Реала, которое состоится 26 октября на Камп Ноу.

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