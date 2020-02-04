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Барселона потеряла Дембеле до конца сезона

17:20 163 Читати українською
Барселона потеряла Дембеле до конца сезона
Усман Дембеле выбыл до конца сезона / AS

Нападающий Барселоны Усман Дембеле не сможет выйти на поле в текущем сезоне.

Повторный медосмотр показал полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра правой ноги, информирует AS. Дембеле понадобится операция и несколько месяцев на реабилитацию. Это рецидив той травмы, из-за которой Усман не играет с конца ноября.

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Напомним, что во время вчерашней тренировки Дембеле почувствовал дискомфорт и досрочно завершил занятия. Игрок находился на завершающем этапе восстановления после травмы.

К слову, в текущем сезоне Дембеле сыграл за Барселону 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Он перешел в каталонский клуб летом 2017 года из Боруссии Д за 105 млн евро.

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