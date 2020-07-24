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Барселона пострадала от массовой кибератаки – главными жертвами стали Бартомеу и его сторонники

24 июля 21:12 - Читати українською
Барселона пострадала от массовой кибератаки – главными жертвами стали Бартомеу и его сторонники
Жозеп-Мария Бартомеу / Сайт Барселоны

Барселона потерпела серьезный удар по репутации в соцсетях.

Консалтинговая компания Deloitte обнаружила атаку трёхтысячной "армии" ботов на каталонский гранд, информирует AS со ссылкой на El Mundo.

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Основными целями обидчиков стали президент клуба Хосеп Мария Бартомеу, приверженные ему директора и фанаты "блаугранас". В их адрес было направлено более 20 тысяч негативных сообщений в различных соцсетях Барселоны. Поиски источников ботов привели к нескольким группам, среди них и сайт elnacional.cat, который открыто поддерживает независимость Каталонии.

Напомним, киберскандал происходит с Барселоной не впервые. В феврале клуб также связывали с активным привлечением ботов, однако тогда организатором якобы был сам Бартомеу, который хотел навредить репутации игроков и своих оппозиционеров среди руководства.

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Теги
Испания Барселона Барселона Хосеп-Мария Бартомеу
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