Барселона пострадала от массовой кибератаки – главными жертвами стали Бартомеу и его сторонники

Консалтинговая компания Deloitte обнаружила атаку трёхтысячной "армии" ботов на каталонский гранд, информирует AS со ссылкой на El Mundo.

Барселона готова продать дюжину игроков

Основными целями обидчиков стали президент клуба Хосеп Мария Бартомеу, приверженные ему директора и фанаты "блаугранас". В их адрес было направлено более 20 тысяч негативных сообщений в различных соцсетях Барселоны. Поиски источников ботов привели к нескольким группам, среди них и сайт elnacional.cat, который открыто поддерживает независимость Каталонии.

Напомним, киберскандал происходит с Барселоной не впервые. В феврале клуб также связывали с активным привлечением ботов, однако тогда организатором якобы был сам Бартомеу, который хотел навредить репутации игроков и своих оппозиционеров среди руководства.

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