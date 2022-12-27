В каталонском клубе обнаружили первого больного COVID-19 за длительное время.

Клеман Лангле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Хави Эрнандес Наварро.

Реал полностью "очистился" от коронавируса

Защитник Барселоны уже изолирован. Очевидно, он пропустит ближайшие матчи "блаугранас". 2 января команда Хави будет противостоять Мальорке в Примере, а 5 числа – Линаресу в Кубке Испании.