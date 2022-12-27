Барселона пострадала от коронавируса – положительный тест у защитника
18:44 - Читати українською
В каталонском клубе обнаружили первого больного COVID-19 за длительное время.
Клеман Лангле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Хави Эрнандес Наварро.
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Защитник Барселоны уже изолирован. Очевидно, он пропустит ближайшие матчи "блаугранас". 2 января команда Хави будет противостоять Мальорке в Примере, а 5 числа – Линаресу в Кубке Испании.
В этом сезоне Лангле провел 9 матчей в чемпионате Испании и 4 в Лиге чемпионов.
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