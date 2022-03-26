Президент Барселоны признался, что преступные действия рашистов на нашей земле повлияли и на испанский клуб.

"На данный момент мы обсуждаем ситуацию с городскими властями. Продолжаются внутренние дебаты касательно влияния войны в Украине на проект реконструкции Камп Ноу. Уже установлено, что стоимость материалов выросла на 25%, также выросли процентные ставки, в связи с чем нужно все дополнительно обсудить.

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Происходящее заставляет нас все переосмыслить. Нельзя забывать, что текущая ситуация оказывает серьезное влияние на экономику и на клуб в целом.

Может ли вырасти общая стоимость реконструкции Камп Ноу? Мы оцениваем ситуацию. Есть все разрешения, есть график работ, но если все это займет слишком много времени, то придется вносить изменения", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, летом арена "сине-гранатовых" будет переименована. Согласно новому спонсорскому соглашению, легендарный стадион будет называться Spotify Камп Ноу.

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