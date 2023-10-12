В последнее время Барсу накрыла серия травм. Левандовски, де Йонг, Кунде, Педри, Араухо и ряд других игроков испытывают проблемы со здоровьем. Некоторые из них не сыграют против Реала в Класико и Шахтера в Лиге чемпионов.

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Каталонский клуб вынужден был реагировать на массовую проблему. Барса ужесточила контроль за профилактикой травм и восстановлением игроков. "Блаугранас" решили запретить футболистам заниматься спортом в свободное от тренировок время. В частности, табу наложили на баскетбол и паддл-теннис.

Также игрокам Барсы рекомендовали воздержаться от куда более простых нагрузок – езды на велосипеде, занятий в тренажерном зале и даже обычной пробежки, сообщает AS.

По мнению медицинского и тренерского штабов Барселоны, футболистам вполне достаточно нагрузок, которые они получают на занятиях в клубе. Врачи считают, что физическая активность в свободное время может повлечь за собой переутомление и, как следствие, травму.

Кстати, недавно Челси рекомендовал Михаилу Мудрику ограничить интенсивность занятий в тренажерке. Позже появилась информация, что украинец игнорирует указания Маурисио Почеттино и его штаба.

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