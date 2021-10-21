"Блаугранас" имеют грандиозные планы, связанные с Килианом Мбаппе, на летнее трансферное окно, несмотря на финансовые проблемы.

Барселона хочет подорвать трансферный рынок после сезона 2021/22. В столице Каталонии планируют навязать борьбу Реалу за суперзвезду ПСЖ, сообщает AS .

ПСЖ готов пообещать Мбаппе трансфер при одном условии

"Блаугранас" готовы предложить Мбаппе 90 млн евро в качестве подписного бонуса и считают, что мадридцы смогут заплатить только 50. Более того, Реал якобы не сможет платить Килиану более 17 млн ​​в год, чем Барса тоже стремится воспользоваться и дать больше.

Напомним, 22-летняя звезда отказывается подписывать новый контракт с ПСЖ, а действующий истекает в конце текущей кампании. Летом Реал пытался подписать Мбаппе, но парижане отказались. Сам Килиан мечтает о выступлениях в столице Испании.