Барселона посягает на Мбаппе – 90 млн должны помочь звезде отречься от мечты
"Блаугранас" имеют грандиозные планы, связанные с Килианом Мбаппе, на летнее трансферное окно, несмотря на финансовые проблемы.
Барселона хочет подорвать трансферный рынок после сезона 2021/22. В столице Каталонии планируют навязать борьбу Реалу за суперзвезду ПСЖ, сообщает AS.
ПСЖ готов пообещать Мбаппе трансфер при одном условии
"Блаугранас" готовы предложить Мбаппе 90 млн евро в качестве подписного бонуса и считают, что мадридцы смогут заплатить только 50. Более того, Реал якобы не сможет платить Килиану более 17 млн в год, чем Барса тоже стремится воспользоваться и дать больше.
Напомним, 22-летняя звезда отказывается подписывать новый контракт с ПСЖ, а действующий истекает в конце текущей кампании. Летом Реал пытался подписать Мбаппе, но парижане отказались. Сам Килиан мечтает о выступлениях в столице Испании.
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