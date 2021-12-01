Барселона пошла на мировую с экс-тренером – он хотел отсудить 14 миллионов евро
Руководство испанской Барселоны согласилось выплатить компенсацию за досрочное завершение сотрудничества бывшему наставнику команды Кике Сетьену.
Стороны пришли к соглашению о выплате неустойки, сообщает Cadena SER.
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Барса признала, что увольнение Сетьена было некорректным. "Блаугранас" обязались выплатить Сетьену 4 млн евро компенсации. Выплаты будут производиться частями. Каталонцы благодаря мировому соглашению избежали судебного разбирательства, в ходе которого представители тренера потребовали бы 14 млн за увольнение лишь после восьми месяцев в должности.
Напомним, что Кике Сетьен возглавил Барселону вместо Эрнесто Вальверде в январе 2020-го. Отставка специалиста произошла после позорного поражения от Баварии (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов 2019/20.
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