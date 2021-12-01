Стороны пришли к соглашению о выплате неустойки, сообщает Cadena SER.

Серхи Роберто ляжет под нож – кадровые проблемы Хави в Барселоне нарастают

Барса признала, что увольнение Сетьена было некорректным. "Блаугранас" обязались выплатить Сетьену 4 млн евро компенсации. Выплаты будут производиться частями. Каталонцы благодаря мировому соглашению избежали судебного разбирательства, в ходе которого представители тренера потребовали бы 14 млн за увольнение лишь после восьми месяцев в должности.

Не идет игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей! Żubrówka – открой легенду! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях тут.

Напомним, что Кике Сетьен возглавил Барселону вместо Эрнесто Вальверде в январе 2020-го. Отставка специалиста произошла после позорного поражения от Баварии (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов 2019/20.

Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду