Барселона попытается зимой подписать Комана
Нападающий Баварии Кингсли Коман является одним из трансферных приоритетов каталонского клуба.
Руководство Барселоны, несмотря на проблемы с финансами, обещало Хави звездного игрока, и им предположительно станет Кингсли Коман, сообщает Sport.es.
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Усилить команду каталонцы планируют уже в зимнее трансферное окно, но у Баварии свои планы на французского форварда. Мюнхенцы точно не будут рассматривать вариант с арендой Кингсли, а в идеале попытаются продлить с ним контракт, который рассчитан до лета 2023-го.
Transfermarkt оценивает Комана в 55 млн евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги нападающий провел 6 матчей, в которых отличился двумя голами.
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