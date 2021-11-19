Руководство Барселоны, несмотря на проблемы с финансами, обещало Хави звездного игрока, и им предположительно станет Кингсли Коман, сообщает Sport.es.

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Усилить команду каталонцы планируют уже в зимнее трансферное окно, но у Баварии свои планы на французского форварда. Мюнхенцы точно не будут рассматривать вариант с арендой Кингсли, а в идеале попытаются продлить с ним контракт, который рассчитан до лета 2023-го.

Transfermarkt оценивает Комана в 55 млн евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги нападающий провел 6 матчей, в которых отличился двумя голами.

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