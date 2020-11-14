Атакующий хавбек РБ Лейпцига – Дани Ольмо – может вернуться в родной клуб уже этой зимой.

Барселона начнет переговоры о переходе 22-летнего футболиста, как только каталонский клуб получит нового руководителя, информирует AS. Возвращение Ольмо – трансферный приоритет всех кандидатов на пост президента, которые публично объявили о своем желании принять участие в выборах (24 января).

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Дани и его семья вроде бы не против вернуться домой, однако руководство Лейпцига не собирается отпускать суперперспективного каталонца за бесценок. Прошлой зимой "быки" выложили Динамо Загреб 21 миллион евро, поэтому сейчас планируют выручить гораздо больше.

Напомним, что Ольмо является воспитанником знаменитой Ла Масии. Не получив гарантий перехода в первую команду Барсы, он перебрался в Хорватию в 2014-м. В нынешнем сезоне провел 11 матчей и выполнил 4 ассиста.

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