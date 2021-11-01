У полузащитника МЮ Донни ван де Беека есть шанс перебраться в Ла Лигу.

Донни ван де Беек вернулся в список потенциальных трансферов Барселоны, сообщает Sport.es.

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Каталонцы попробую арендовать 24-летнего нидерландца во время зимнего трансферного окна. Донни также стремится сменить клуб из-за отсутствия игровой практики в команде Сульшера. Барса следила за полузащитником еще во время его выступлений в Аяксе, но Юнайтед опередил "блаугранас".

МЮ заплатил за ван де Беека 39 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ игрок только один раз выходил на поле.

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