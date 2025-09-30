Барселона активно думает о будущих трансферах и выбрала двух кандидатов для усиления.

Барселона заинтересована в услугах форварда Хулиана Альвареса из Атлетико. Как сообщает Diario Sport, летом "кулес" попытаются оформить трансфер аргентинца.

Руководство "блаугранас" понимает, что подписать соглашение будет тяжело. Во-первых, в контракте Альвареса, который действует до 2030 года, прописана клаусула в размере 500 миллионов евро. Во-вторых, Атлетико не согласится на сумму меньше, чем 200 млн евро. Кроме того, последнее время во всех сделках между клубами "матрасники" получают большую пользу за Барселону.

Еще одним препятствием является финансовое положение "кулес". Правда, вероятный уход Роберта Левандовски освободил бы средства для приобретения Альвареса. Альтернативой чемпиону мира является Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.

Напомним, Хулиан Альварес присоединился к Атлетико в 2024 году. За один сезон ему удалось стать одной из ключевых фигур команды Диего Симеоне. В общем аргентинец сыграл за "матрасников" в 64 матчах, в которых забил 35 голов и отдал девять ассистов.

