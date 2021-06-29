19-летний вингер сменил Барселону на Марсель, информирует официальный сайт "блаугранас".

Барселона разорвала контракт с игроком, который играл исключительно против Динамо – эксперимент на 7 млн евро

Де ла Фуэнте стал первым летним новичком Марселя. Его контракт с провансальцами рассчитан на 4 года – до лета 2025-го. Французам Конрад обошелся в 3 миллиона евро, каталонцы еще получат фиксированный процент от его последующей продажи.

К слову, за первую команду "блаугранас" американец дебютировал в киевском матче Лиги чемпионов против Динамо (4:0). Также играл против Ференцвароша в ЛЧ и Корнельи в Кубке Короля. Выступает он и за молодежные сборные США.

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