Барселона попрощалась с киевским дебютантом – он трудоустроился во Франции
Каталонский коллектив продолжает чистку рядов. Очередным игроком "на выход" стал Конрад де ла Фуэнте.
19-летний вингер сменил Барселону на Марсель, информирует официальный сайт "блаугранас".
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Де ла Фуэнте стал первым летним новичком Марселя. Его контракт с провансальцами рассчитан на 4 года – до лета 2025-го. Французам Конрад обошелся в 3 миллиона евро, каталонцы еще получат фиксированный процент от его последующей продажи.
К слову, за первую команду "блаугранас" американец дебютировал в киевском матче Лиги чемпионов против Динамо (4:0). Также играл против Ференцвароша в ЛЧ и Корнельи в Кубке Короля. Выступает он и за молодежные сборные США.
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