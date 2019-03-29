Барселона попрощается с двумя игроками этим летом

Блаугранас" не планируют продолжать сотрудничество с хавбеком Кевином-Принсом Боатенгом и защитником Джейсоном Мурильо.

Руководство каталонского клуба не намерено продлевать арендные соглашения с Джейсоном Мурильо и Кевином-Принсом Боатенгом и летом расстанется с этими исполнителями после окончания действия аренды, сообщает Sport.es.

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Во время зимнего трансферного окна "сине-гранатовые" взяли в аренду Джейсона Мурильо и Кевина-Принса Боатенга, однако они, мягко говоря, не оправдали надежд Эрнесто Вальверде. Колумбиец не сыграл ни одного матча за Барсу в Ла Лиге, а ганец сыграл лишь 60 минут.

Ожидается, что Принс вернется в Сассуоло, а Джейсон снова будет играть за Валенсию.

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