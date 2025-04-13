"Кулес" добыли три очка в матче против Леганеса (1:0), но потеряли одного из основных игроков. Алехандро Бальде покинул поле на 28 минуте из-за повреждения.

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Как сообщает AS, первичное сканирование показало травму подколенного сухожилия. Это означает, что Бальде может пропустить около трех недель. Если повторное обследование подтвердит диагноз, то есть большой риск, что защитник не успеет восстановиться к финалу Кубка Испании против Реала.

К слову, Алехандро сыграл за Барселону в текущем сезоне в 43 матчах во всех турнирах. В его активе один гол и 10 результативных передач.

Напомним, что Барселона имеет довольно непростой календарь. Во вторник, 15 апреля, "кулес" сыграют с Боруссией Д в ЛЧ, далее ждут матчей против Сельты и Мальорки. Финал Кубка Испании запланирован на 26 апреля.

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