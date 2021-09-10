"Блаугранас" и еще несколько коллективов показали, что не оставят в беде команды из Каталонии, которые нуждаются в помощи.

1 сентября в Альканаре был шторм, в городе выпало 217 литров осадков на один квадратный метр. Это очень повредило газон одноименного клуба, выступающего в третьей каталонской лиге.

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В соцсетях местный клуб опубликовал фото изуродованного поля и написал: "Мы потеряли все". После этого немало коллективов предложили свою помощь. Среди них, в частности, были Барселона и Эспаньол.

Президент Альканара был приятно удивлен вежливостью всех клубов и рассказал, что они попросили список необходимых материалов для восстановления всего поврежденного.

Фото искореженного поля:

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