Травмированного Френки включили в официальную заявку Нидерландов на Евро-2024, потому что ожидали, что он успеет восстановиться до старта турнира.

Тесты показали, что это не так. Де Йонг пропустит турнир, но Барселона все равно получит возмещение от УЕФА, сообщает Mundo Deportivo.

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Согласно программе клубных льгот УЕФА и ФИФА, за каждого игрока, вошедшего в окончательную заявку своей сборной, клубы получают по 10 тысяч евро в день в течение 10 дней до первого матча на турнире.

Таким образом, Барселона получит 50 тысяч евро за участие де Йонга в сборах Нидерландов с 6 по 10 июня.

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