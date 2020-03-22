Барселона получила запрет на участие в благотворительном турнире – все деньги пойдут на борьбу с коронавирусом

Барселона не смогла поддержать другие клубы Ла Лиги, которые провели специальный турнир в поддержку борьбы с коронавирусом.

Благотворительный турнир по FIFA-20, который проходит в Испании с участием представителей всех клубов Ла Лиги, остался без делегата Барселоны буквально за мгновения до старта. Серхи Роберто, который должен был играть в популярную видеоигру от имени своей команды, вынужден был отказаться от участия в соревнованиях, сообщает Sport.es.

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Причина довольно интересная – японский производитель видеоигр Konami (выпускает популярную игру PES) является конкурентом FIFA. Konami сотрудничает с Барселоной и Мальоркой – соответственно, оба клуба получили запрет на участие своих делегатов в турнире конкурента.

Интересно, что соревнования организовал известный комментатор видеоигр Ибаи Ланос, а все деньги (20 тысяч евро) будут направлены на борьбу с коронавирусом COVID-19, от которого страдает вся Европа.

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