Претендент на президентское кресло клуба Виктор Фонт в случае своей победы пообещал подписать защитника Манчестер Сити Эрика Гарсию.

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Фонт договорился с игроком и "горожанами" о серьезных уступках. Игрок готов отказаться от своей зарплаты до конца сезона 2020/21, а английский клуб – отсрочить расчет за трансфер, сообщает Mundo Deportivo. Барселона предложила 3 млн евро с бонусами, хотя четыре месяца назад давала 10 млн. Летом 2021-го Гарсия станет свободным агентом, что заставляет Манчестер Сити согласиться даже на такую скромную компенсацию.

К слову, в текущем сезоне воспитанник "блаугранас" провел за команду Гвардиолы всего 8 поединков.

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